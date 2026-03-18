Maltempo, continua a nevicare in Abruzzo: 40cm a Prati di Tivo | VIDEO

Continua a nevicare sulle montagne dell’Abruzzo, con accumuli abbondanti sul Gran Sasso. A Prati di Tivo, località montana alle falde nordorientali del massiccio del Gran Sasso, l’accumulo è ormai di 40cm, come testimonia il video che immortala Ponzio Podeschi liberare l’accesso al residence di cui è portiere custode. Responsabile di questo ritorno dell’inverno al Centro-Sud è un nucleo d’aria artica proveniente dai Balcani, con la dama bianca tornata a imbiancare l’Appennino fin sotto i 600-800 metri e un crollo termico verticale che ha letteralmente spiazzato la regione.

Questa sera sono attese le fasi più intense del maltempo, soprattutto tra Abruzzo e Molise, dove le precipitazioni potranno risultare forti e persistenti. La neve scenderà copiosa sui rilievi dai 1000–1200 metri di quota. Già da giovedì mattina è prevista una graduale attenuazione dell’instabilità.

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