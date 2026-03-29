Maltempo Croazia, neve record e venti fortissimi: il Parco dei Laghi di Plitvice isolato da una bufera senza precedenti | FOTO

Una violentissima tempesta di neve ha colpito l’area dei Laghi di Plitvice, in Croazia, trasformando il celebre parco naturale in uno scenario completamente imbiancato e quasi irraggiungibile. Dalle prime ore della serata di ieri, venti di intensità da uragano e nevicate incessanti stanno creando condizioni estremamente difficili, con accumuli che in alcune zone superano abbondantemente il metro. Secondo le testimonianze dei residenti, le strade sono sepolte da banchi di neve alti anche tre metri, e gli spostamenti sono praticamente impossibili. Percorrere poche centinaia di metri richiede oltre venti minuti, mentre le automobili restano bloccate sotto le imponenti nevicate che hanno invaso completamente i centri abitati.

Molte aree risultano isolate, e l’accesso alle principali vie di comunicazione è fortemente limitato. In paese, solo un piccolo negozio di alimentari riesce ad aprire, ma con orari ridotti, perché il personale fatica a raggiungere il posto di lavoro. Non mancano inoltre interruzioni di corrente elettrica, che aggravano ulteriormente la situazione di emergenza.

La Protezione Civile raccomanda di evitare qualsiasi spostamento non necessario. La tempesta, secondo il DHMZ (Servizio meteorologico e idrogeologico Croato), rientra tra gli eventi invernali più intensi e rari degli ultimi anni per questa zona della Croazia.