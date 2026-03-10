Maltempo, dal Cdm oltre 73 milioni per calamità in 3 regioni

Nella seduta di oggi pomeriggio, il governo Meloni, dopo la relazione del Ministro Nello Musumeci, ha deliberato ulteriori stanziamenti per consentire ai rispettivi Commissari delegati di tre regioni di completare gli interventi di protezione civile. Il provvedimento riguarda le regioni Liguria (Città metropolitana di Genova, Provincia di Savona) per 15 milioni e 640mila euro; Emilia Romagna (Comune di Palagano) per 11 milioni e 985mila euro; e il Piemonte (Città metropolitana di Torino, Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola) per la somma di 45 milioni e 400mila euro. “Gli interventi – spiega il Ministro Musumeci – variano dal soccorso e l’assistenza alla popolazione al ripristino di funzionalità dei servizi pubblici e infrastrutture, sostegno al tessuto economico e sociale e opere strutturali per la riduzione del rischio residuo“.