Maltempo, difficoltà nei collegamenti con Lipari: 80 passeggeri sbarcati a Salina

Il maltempo in atto al Sud, provocato dal ciclone Jolina, sta causando problemi nei collegamenti con le Isole Eolie. A Lipari, infatti, nonostante i tentativi fatti, a causa dello scirocco non è stato possibile attraccare nel pontile a giorno di Sottomonastero, e lo scalo alternativo di Punta Scaliddi, che avrebbe consentito lo svolgimento delle operazioni, in quanto riparato, è interdetto da oltre nove mesi per via di danni strutturali. Così, 80 passeggeri partiti da Milazzo sono stati sbarcati, dai tre aliscafi sui quali hanno viaggiato, nel porto di Rinella nell’isola di Salina. Una decina hanno, invece, preferito fare ritorno a Milazzo.

Non è andata meglio ad una ventina di passeggeri, tra i quali diversi pendolari che, partiti da Rinella per fare ritorno a Lipari, per l’impossibilità del mezzo veloce ad operare, sono stati trasportati a Milazzo.

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