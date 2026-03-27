Maltempo e freddo in Puglia: il calo delle temperature riporta la neve sul Gargano

Il ciclone freddo, posizionato sull’Adriatico proprio davanti alle coste pugliesi, sta determinando una giornata tipicamente invernale anche in Puglia, caratterizzata anche dall’instabilità. Oltre a piogge e rovesci sparsi da nord a sud della regione, il calo delle temperature ha portato la neve intorno ai 600-700 metri sul Subappennino e sul Gargano. Leggere e veloci imbiancate si sono registrate sul Gargano poco sopra San Giovanni Rotondo. Proprio la zona de Gargano è quella più colpita dai fenomeni: si registrano finora 48mm di pioggia a Borgo Celano, 41mm a San Giovanni Rotondo, 39mm a Vico del Gargano, 23mm a Vieste, 22mm a Peschici.

Le temperature massime in tutto il settore centro-settentrionale della regione faticano a raggiungere i +11°C, mentre si registra qualche grado in più nel Salento, con punte fino a +13-14°C. Valori comunque inferiori alla media del periodo: il calendario dice che siamo già in primavera, ma il meteo è ancora tipicamente invernale.

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