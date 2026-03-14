Maltempo, è un inverno infinito: storica nevicata in corso al Nord-Ovest, colline sommerse tra Piemonte e Lombardia! Il miracolo bianco dell’Ossola in una notte memorabile | LIVE

La serata di oggi, sabato 14 marzo 2026 resterà scolpita nella memoria meteorologica del Nord-Ovest italiano. Quello a cui stiamo assistendo è un evento di portata storica: una perturbazione atlantica di rara intensità sta portando sul Nord Italia aria fredda polare marittima in concomitanza con precipitazioni abbondanti, regalando scenari che sembrano usciti da un libro di fiabe invernali. L’eccezionalità assoluta si sta consumando nell’alto Piemonte, dove la neve in pianura è diventata realtà nel cuore di marzo. A Domodossola, il capoluogo ossolano situato ad appena 270 metri di altitudine, fiocca con una violenza inaudita, imbiancando tetti e strade con una rapidità che ha sorpreso persino i residenti più esperti. Non è da meno la vicina Masera, che dall’alto dei suoi 250 metri sul livello del mare vede cadere centimetri su centimetri di neve tonda e pesante. È l’apoteosi del freddo fuori stagione: a quote dove solitamente la pioggia la fa da padrona, stasera il paesaggio è spettrale e magnifico allo stesso tempo.

Temperature polari e accumuli nivometrici straordinari

Non è solo l’Ossola a vivere questa magia invernale. La neve fresca sta scendendo copiosa su tutto l’arco alpino e prealpino, spingendosi a quote incredibilmente basse. A Pessinetto, nelle Valli di Lanzo, la coltre bianca ha già conquistato i 600 metri di quota, mentre spostandosi verso est la situazione diventa ancora più estrema. In Valsesia, la stazione di Pila Valsesia (VC) sta registrando dati da capogiro: a soli 686 metri di altitudine, gli accumuli hanno già sfondato la barriera dei 35-40 cm, trasformando il borgo in un presepe di ghiaccio, ben visibile dalla webcam:

L’intensità delle precipitazioni è tale che il limite tra pioggia e neve è dettato unicamente dall’intensità del rovescio. Nelle grandi città pedemontane come Verbania e Varese, l’atmosfera è gelida: la colonnina di mercurio segna appena +3°C e la pioggia cade con una furia monsonica. Nonostante siamo ormai a metà marzo, la sensazione termica è quella di un gennaio siberiano, con una pioggia gelida che bagna un terreno ormai saturo.

Allarme idrogeologico: fiumi e laghi sotto osservazione

Mentre in montagna si celebra la magia della neve, a valle la preoccupazione cresce di ora in ora. Le precipitazioni record che stanno colpendo la fascia prealpina tra Piemonte e Lombardia stanno mettendo a dura prova il reticolo idrografico. A Verbania sono già caduti 100mm di pioggia, mentre Varese insegue con 85mm accumulati in meno di 24 ore. Eccezionali anche i 97mm di Como e i 93mm di Lecco, entrambe con +6°C in riva al lago. Questa enorme massa d’acqua si sta riversando nei bacini principali, con i livelli di fiumi e torrenti in rapida ascesa.

Il Lago Maggiore e i corsi d’acqua che scendono dalle Alpi Lepontine e Pennine sono monitorati costantemente dalle autorità: il rischio di esondazioni locali e smottamenti è concreto, specialmente nelle zone dove la pioggia sta martellando incessantemente i versanti montuosi già appesantiti dal carico nivale in quota. La situazione è critica e l’allerta rimarrà massima, poiché le previsioni indicano che il maltempo continuerà a infierire con la medesima intensità per tutta la notte.

Le 20 località con le maggiori piogge nelle ultime 24 ore

Ecco la classifica dei pluviometri che hanno registrato i valori più alti tra Piemonte, Lombardia e Liguria:

Alpe Veglia (VB): 117.4mm

(VB): Alpe Cheggio (VB): 116.2mm

(VB): Luvinate (VA): 114.8mm

(VA): Anzino (VB): 112.8mm

(VB): Maccagno (VA): 111.4mm

(VA): Alpe Devero (VB): 108.6mm

(VB): Cucciago (CO): 105.7mm

(CO): Cicogna (VB): 102.4mm

(VB): Verbania Pallanza (VB): 98.2mm

(VB): Como Sagnino (CO): 96.8mm

(CO): Cannobio (VB): 94.6mm

(VB): Lecco San Giovanni (LC): 93.1mm

(LC): Sambughetto (VB): 92.1mm

(VB): Urbe – Vara (SV): 89.4mm

(SV): Cabanne di Rezzoaglio (GE): 87.8mm

(GE): Varese Ospedale (VA): 85.2mm

(VA): Arvogno (VB): 84.5mm

(VB): Moltrasio (CO): 82.3mm

(CO): Candoglia (VB): 81.2mm

(VB): Fiorino (GE): 79.5mm

Le 20 località con i maggiori accumuli di neve fresca

Di seguito le stazioni nivometriche che segnalano gli accumuli più significativi (dato tra parentesi comprensivo di altitudine):

Skyway Monte Bianco (AO – 3466 m): 65cm

Passo del Moro (VB – 2820 m): 58cm

Breuil-Cervinia (AO – 2025 m): 52cm

Livigno Carosello 3000 (SO – 3000 m): 48cm

Alpe Devero (VB – 1634 m): 45cm

Gressoney-La-Trinité – Gabiet (AO – 2350 m): 42cm

Madesimo (SO – 1550 m): 40cm

Pila Valsesia (VC – 686 m): 38cm

Pila – Leisse (AO – 2360 m): 38cm

Rifugio Zamboni (VB – 2075 m): 35cm

Santa Caterina Valfurva (SO – 1738 m): 34cm

Valgrisenche – Menthieu (AO – 1859 m): 32cm

Passo del Tonale (BS – 1883 m): 30cm

Courmayeur – Dolonne (AO – 1224 m): 28cm

Cogne – Gimillan (AO – 1785 m): 25cm

Foppolo (BG – 1550 m): 24cm

Champoluc (AO – 1570 m): 22cm

Macugnaga – Staffa (VB – 1327 m): 20cm

Rhemes-Notre-Dame (AO – 1725 m): 18cm

Alagna Valsesia (VC – 1191 m): 15cm

Un evento eccezionale che non accenna a placarsi

La configurazione barica attuale garantisce un continuo afflusso di correnti umide meridionali che impattano contro le Alpi, generando lo stau, ovvero il sollevamento forzato delle masse d’aria che scaricano al suolo precipitazioni di inaudita violenza. In alta montagna, gli accumuli eccezionali stanno superando ogni aspettativa, con il pericolo valanghe che è schizzato ai massimi livelli su tutto l’arco alpino occidentale.

La neve magica di questa notte non è solo un fenomeno estetico, ma un segnale di quanto la natura possa ancora sorprenderci con colpi di coda invernali tardivi ma potentissimi. Le temperature rimarranno inchiodate vicino allo zero per molte ore, permettendo alla neve di continuare a imbiancare i fondovalle ossolani e le prealpi lombarde. Sarà una notte di sorveglianza e meraviglia, in attesa che la tempesta lasci spazio, nei prossimi giorni, a un graduale ritorno alla normalità primaverile.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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