Maltempo e vento forte, danni e disagi in Basilicata: numerosi interventi a Potenza

Forti raffiche di vento, intensificatesi già dalle prime ore dell’alba, stanno causando numerosi disagi a Potenza. Tra cadute di intonaci, alberi abbattuti e il distacco del rivestimento esterno di un edificio, sono attualmente una quindicina gli interventi in corso da parte dei Vigili del Fuoco. Nel Materano, invece, non si registrano segnalazioni rilevanti, poiché il vento soffia con un’intensità decisamente più contenuta.

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