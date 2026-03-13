Maltempo Ecuador, dichiarato lo stato di emergenza nazionale

L’Ecuador ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa della stagione delle piogge, che finora ha provocato 11 vittime, oltre 50mila sfollati e gravi danni al settore agricolo. In un messaggio pubblicato su X, la segretaria nazionale per la Gestione dei rischi, Carolina Lozano, ha spiegato che la misura resterà in vigore per 60 giorni ed è stata adottata “per proteggere la popolazione e affrontare i danni provocati dalle precipitazioni“. Le piogge intense hanno causato l’esondazione di diversi fiumi e numerose frane, colpendo soprattutto le province costiere di Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí e Santa Elena, oltre alle province andine di Loja e Chimborazo.