Maltempo Emilia Romagna, alberi caduti per il forte vento: chiusa l’oasi naturalistica di Punte Alberete

L’oasi naturalistica di Punte Alberete, nel Ravennate, e alcuni percorsi nella Pineta San Vitale, in particolare il collegamento da via delle Valli alla Cà Vecchia, sono stati temporaneamente chiusi. La decisione del Comune di Ravenna è legata al vento dei giorni scorsi, che ha provocato la caduta di molti alberi, rendendo i tracciati non sicuri per i visitatori. Sono in corso gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza e sul posto sono presenti cartelli che segnalano il divieto di accesso. La riapertura è prevista entro il prossimo weekend di Pasqua.

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