Maltempo Emilia-Romagna, colpo di coda dell’inverno: neve in Appennino e fiocchi in pianura tra Ferrarese e Ravennate, temperature in picchiata | FOTO

Dalla primavera avanzata al cuore dell’inverno in poche ore. L’Emilia-Romagna si è svegliata questa mattina sotto l’effetto di un brusco fronte artico che ha letteralmente stravolto il quadro meteorologico regionale. Il passaggio da temperature tipiche di fine aprile a valori da pieno gennaio è stato repentino, portando con sé un crollo termico di oltre 10°C. Sulla riviera il risveglio è stato pienamente invernale, con minime di +2/+3°C, cielo plumbeo, pioggia e vento forte, tra Ferrarese e Ravennate. La neve sta cadendo fitta sull’Appennino modenese e bolognese. Imbiancate località come Gaggio Montano (BO), Pavullo nel Frignano, Montese, Sestola e Fanano (MO). Sopra i 700-800 metri gli accumuli potrebbero raggiungere i 15-30 cm, con punte di mezzo metro su Monte Fumaiolo e Carpegna. Non si escludono però rovesci nevosi o di graupel fin sui 300 metri di altitudine. Segnalati inoltre questa mattina fiocchi in pianura tra Ferrarese e Ravennate.

Maltempo in Emilia-Romagna: venti tempestosi e allerta mare

Il cuore del maltempo è alimentato da un profondo minimo depressionario in transito lungo l’Adriatico. Oltre alla neve, la preoccupazione riguarda il vento: sono attese potenti raffiche di Bora sulla fascia costiera, con conseguente rapido aumento del moto ondoso e rischio di ingressioni marine nelle zone più esposte del Ravennate e del Riminese. La fase più critica è attesa in tarda mattinata, con fenomeni intensi tra il Ferrarese e la Romagna. Il miglioramento inizierà a partire dalle pianure occidentali nel tardo pomeriggio, mentre i rilievi vedranno una cessazione delle nevicate solo in serata.

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