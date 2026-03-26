Maltempo Emilia Romagna, forte nevicata nel Forlivese: disagi sulle strade a Bertinoro, bloccata anche l’E45

È terminata la nevicata in pianura in Emilia Romagna e sulle primissime colline tra Faenza, Forlì e Cesena: a Forlì la temperatura è già aumentata a +5°C, mentre si registrano +3°C a Bertinoro e Cesena. La nevicata, tuttavia, ha creato forti disagi a Bertinoro (FC), in quanto il picco ha coinciso con l’uscita dai ragazzi delle scuole: la neve ha mandato il traffico in tilt, bloccando auto e bus. Problemi si registrano anche sulla strada statale 3 bis “Tiberina” (E45), provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Terni all’altezza di Verghereto (FC), a causa di un mezzo pesante di traverso in carreggiata. Poiché la posizione del veicolo impedisce la regolare attività di sgombero neve dal piano viabile e vista l’intensa precipitazione nevosa in corso, è stata attivata l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagno di Romagna con rientro a Canili. Si sta lavorando per rimuovere il mezzo. Il tratto resterà chiuso al traffico fino alla rimozione del veicolo e al completamento delle operazioni di pulizia e di trattamento della carreggiata con miscele saline.

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