Maltempo Emilia-Romagna, il torrente Bevano supera la soglia arancione a San Zaccaria

Alle 21:20 il livello del torrente Bevano, nel tratto di San Zaccaria (Ravenna), ha superato la soglia arancione raggiungendo i 2,64 metri. Il dato arriva dopo una fase di crescita significativa nel corso della giornata, legata alle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato l’area. Il superamento della soglia rappresenta un segnale di criticità moderata, che richiede attenzione da parte delle autorità e della popolazione locale. Il monitoraggio costante dei corsi d’acqua si è rivelato fondamentale per seguire l’evoluzione della situazione in tempo reale.

Picco raggiunto e successivo calo

Il valore registrato alle 21:20 risulta comunque in diminuzione rispetto al picco massimo di 2,73 metri. Questo calo indica una tendenza al miglioramento, anche se la situazione resta sotto osservazione. La riduzione del livello dell’acqua potrebbe essere legata a un’attenuazione delle precipitazioni o al deflusso progressivo delle acque verso valle. Nonostante ciò, il livello rimane sopra la soglia di attenzione, motivo per cui le autorità continuano a mantenere attivi i sistemi di controllo e allerta.

Monitoraggio e attenzione sul territorio

Le istituzioni locali e la protezione civile stanno seguendo con attenzione l’andamento del torrente, pronte a intervenire in caso di nuove criticità. I cittadini delle aree più vicine al corso d’acqua sono invitati a mantenere prudenza. Anche se il calo registrato è un segnale positivo, le condizioni possono cambiare rapidamente in presenza di ulteriori piogge. La situazione resta dunque in evoluzione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza del territorio e prevenire eventuali disagi o rischi per la popolazione.

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