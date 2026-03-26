Maltempo Emilia Romagna, la neve arriva fino in pianura e il forte vento causa un disastro: alberi caduti e blackout | FOTO e VIDEO

La neve ha raggiunto anche la pianura in Emilia Romagna grazie all’irruzione di aria artica che sta riportando l’inverno sull’Italia, insieme a forti venti. In queste ore, sono in corso forti raffiche di vento e nevicate anche in pianura, in particolare tra Ferrarese, Ravennate e Forlivese, associati a un profondo minimo di bassa pressione sull’Alto Adriatico e sulla Romagna. Nevica nella zona di Faenza e Forlì, mentre questa mattina la neve ha imbiancato le strade tra Alfonsine e Sant’Alberto, nel Ravennate.

Danni e disagi per il forte vento

Anche il forte vento, che nel Forlivese sta soffiando con raffiche sui 70km/h, sta provocando danni e disagi, come la caduta di molti alberi. Su alcune aree della pianura ravennate, manca la luce a causa delle forti raffiche di vento. Inoltre, la linea ferroviaria è bloccata tra Bologna e Ravenna a causa della caduta di un albero sui binari tra Ravenna e Russi. In corso la cancellazione dei treni.

Sono circa 30 gli interventi portati a termine e oltre 100 le richieste ancora in attesa di evasione per il Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, impegnato a fronteggiare gli effetti del forte vento sul territorio provinciale. L’attività è concentrata prevalentemente sulla rimozione di rami e alberi pericolanti che ostruiscono la viabilità o minacciano edifici e sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi, coperture e oggetti divelti dalle raffiche. Sono state mobilitate tutte le squadre disponibili della sede centrale e dei distaccamenti del territorio.

Alle 9.16 di questa mattina, a Cesena, la pattuglia di Pronto intervento della Polizia locale è intervenuta all’altezza dell’entrata 3 di via Ugo La Malfa a seguito della segnalazione di un albero caduto all’interno del sottopasso, che ostruiva completamente la carreggiata impedendo il transito dei veicoli. Giunti sul posto, gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, chiudendo manualmente l’accesso interessato per evitare situazioni di pericolo per la circolazione. Circa 40 minuti dopo, è intervenuto il personale dell’Anas, che ha disposto la chiusura dell’uscita secante 3 in direzione Rimini. Nel frattempo, una pattuglia della Polizia stradale, presente sul posto, ha collaborato nelle operazioni di gestione della viabilità e nel mantenimento della chiusura. Alle 10.20 è stato inoltre richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione dell’albero e il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto stradale. La pattuglia di Pronto intervento è rimasta sul posto per tutta la durata delle operazioni, provvedendo anche alla chiusura dell’entrata in direzione Forlì “e garantendo il presidio dell’area fino alla completa risoluzione dell’emergenza“, segnala il Comune.

Caduti fino a 50cm di neve sull’Appennino

Sono caduti circa 20cm di neve nella notte tra ieri e oggi in tutto l’Appennino, fino a quote basse nel Modenese come la zona di San Dalmazio di Serramazzoni e Pavullo, mentre nella zona del Passo delle Radici e Frassinoro gli accumuli hanno toccato anche i 50cm. I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro con i mezzi spartineve e per il monitoraggio della rete viaria, assicurando la percorribilità delle strade; in alcune zone come Serramazzoni, è stato necessario anche rimuovere rami caduti sulla carreggiata a causa delle raffiche di vento.

Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest’anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura. I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.

Nella provincia di Bologna, da questa notte nevica sull’Appennino, sopra i 600 metri. Dalle 3.30 di questa mattina sono in azione sulle strade provinciali dei tratti appenninici gli spazzaneve della Città metropolitana per liberare le carreggiate dalla neve.

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