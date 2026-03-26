Maltempo Emilia Romagna, nevica senza sosta sull’Appennino: bufera e accumuli incredibili a Balze di Verghereto | FOTO

Nevica senza sosta sull’Appennino romagnolo. Immagini spettacolari arrivano da Balze di Verghereto, località in provincia di Forlì-Cesena a 1.100 metri s.l.m., investita da una vera e propria bufera di neve che ha scaricato circa 40cm al suolo. In due ore sono caduti oltre 20cm e continuerà a nevicare molto intensamente fino a sera: la località potrebbe superare il metro di accumulo in modo abbondante. Enormi le difficoltà nella circolazione sulle strade, letteralmente immerse nel bianco, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Le precipitazioni si esauriranno solo tra tardo pomeriggio e sera, permanendo in modo residuo sull’Appennino.

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