Maltempo, Emilia Romagna tra neve e vento: da stanotte 500 interventi dei Vigili del Fuoco | VIDEO

Da stanotte, i comandi dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna sono impegnati per far fronte all’ondata di maltempo che sta colpendo la regione con vento forte e neve in quota. Al momento sono stati effettuati, dalla mezzanotte di oggi, 500 interventi di soccorso connessi al maltempo: la maggior parte di questi tra le province di Ferrara, Forlì Cesena e Ravenna. Le operazioni riguardano principalmente la rimozione di alberi caduti che ostruiscono la circolazione e la messa in sicurezza di elementi pericolanti divelti dalle raffiche di vento.

Sulla fascia appenninica, da Pavullo nel Frignano (MO) fino a Bagno di Romagna (FC), le squadre sono impegnate nell’assistenza ad automobilisti rimasti bloccati a causa della neve. Nel Forlivese, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Meldola per soccorrere una persona colpita da una tenda divelta dal vento.

Oltre 150 interventi nel Ravennate

Anche nel Ravennate i Vigili del Fuoco sono impegnati per fronteggiare le criticità segnalate sul territorio provinciale in relazione alle condizioni metereologiche avverse. Dalla mezzanotte di oggi, sono stati effettuati complessivamente 155 interventi, con l’impiego di 183 mezzi operativi. Le attività hanno riguardato principalmente allagamenti, rimozione di alberi e rami pericolanti, prosciugamenti, oltre a verifiche e messe in sicurezza di strutture danneggiate dal maltempo. Risultano sette interventi in corso e 22 richieste di soccorso ancora in attesa. Le operazioni proseguono in modo continuativo.

Il vento scoperchia il campo da tennis a Fiorano Modenese

Il forte vento della notte ha danneggiato uno dei due campi da tennis, Centro sportivo Menotti di Spezzano a Fiorano Modenese. Il telo di copertura, informa una nota del Comune, si è rotto più punti e ha provocato lo scoperchiamento del campo da gioco. Ora entrambi i campi da tennis del Centro sono inagibili (il primo era stato danneggiato dal maltempo di gennaio 2025). I servizi del Comune si sono subito attivati per mettere in sicurezza la zona, intervenendo in particolare sul quadro elettrico e per togliere l’intera copertura. Appena possibile si procederà a richiedere i preventivi per sistemare entrambe le strutture e per valutare i fondi dei due campi.

“La precedente gara di affidamento degli impianti non si è conclusa per modifiche normative sopraggiunte nel frattempo, ora siamo al lavoro per capire come mettere insieme il tema delle risorse pubbliche e dei tempi. I cittadini sono ovviamente preoccupati e irritati da questa situazione che abbiamo spiegato con precisione al gestore ed alle associazioni qualche tempo fa”, sottolinea il sindaco Marco Biagini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.