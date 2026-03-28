Maltempo estremo in Bulgaria: grandine come noci devasta campi e città, danni diffusi e paura tra la popolazione | FOTO

La Bulgaria è stata colpita da una serie di violenti temporali con grandine che hanno causato danni diffusi e molta paura tra la popolazione, soprattutto nelle aree rurali e nei centri limitrofi. Nel corso delle ultime ore celle temporalesche molto intense hanno attraversato il Paese, accompagnate da rovesci di pioggia e grandinate con chicchi grossi come noci, capaci di imbiancare le strade in pochi minuti. Le zone più colpite risultano i settori centrali e settentrionali, con segnalazioni di forti temporali anche nell’area di Sofia e in diversi distretti dell’interno. Particolarmente colpito è stato nel pomeriggio il villaggio di Lozevo, facente parte del distretto Shoumen nel nord-est della Bulgaria.

Le violente precipitazioni hanno provocato allagamenti su strade e presso numerose abitazioni, reso difficoltosa la circolazione e provocato numerose chiamate ai Vigili del Fuoco per alberi e rami spezzati, tetti danneggiati e linee elettriche interrotte.

Particolarmente colpito il settore agricolo: in alcune aree le colture sono state letteralmente martellate dalla grandine, con campi di mais, girasole e cereali devastati e migliaia di ettari danneggiati in modo irreparabile.

I vigili del fuoco e la Protezione Civile stanno lavorando senza sosta per liberare le strade, mettere in sicurezza le zone più colpite e ripristinare la fornitura elettrica, mentre i comuni raccolgono le segnalazioni dei danni. Il Servizio meteorologico nazionale ha emesso avvisi di allerta per nuovi forti temporali e possibilità di altre grandinate, invitando la popolazione a prestare attenzione agli aggiornamenti e ad evitare spostamenti non necessari nelle aree sotto i fenomeni più intensi.