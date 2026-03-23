Maltempo Europa, “Winter Storm” riporta l’inverno: gelo, neve e crollo termico di 20°C. Italia presa in pieno

Una severa irruzione di aria artica è pronta a ribaltare l’inizio di primavera in gran parte d’Europa, riportando l’inverno con freddo intenso e neve fin quasi a fine marzo. Nelle ultime settimane molte aree d’Europa hanno vissuto un clima quasi primaverile, con giornate soleggiate e temperature spesso oltre i 15-20°C.Questa parentesi mite sta però per chiudersi bruscamente: si parla di Great March Reversal, letteralmente “la grande inversione di marzo”, per descrivere il passaggio improvviso da condizioni quasi estive a un ritorno deciso dell’inverno. Alla base di questo ribaltone c’è un cambiamento importante nella circolazione atmosferica, collegato al destino del Vortice Polare e alla formazione di un blocco di alta pressione sull’Atlantico.

Il ruolo del Vortice Polare

Il Vortice Polare è una vasta “giostra” di venti forti che ruota sopra le regioni artiche, ad alta quota, e che tende a trattenere il grande serbatoio di aria gelida intorno al Polo Nord. Quando è forte e compatto, l’aria fredda rimane confinata a nord; quando invece si indebolisce o si spezza, parte di quell’aria può scivolare verso le medie latitudini, cioè verso Europa, Nord America e Asia. Secondo le analisi, a inizio mese il Vortice Polare ha subito un forte indebolimento in quota, con una sorta di “collasso finale” stagionale che ha permesso a un suo lobo di allungarsi verso sud e puntare direttamente il nostro continente.

Il blocco atlantico che apre la porta all’Artico

Contemporaneamente si sta consolidando un robusto anticiclone tra Nord Atlantico e Groenlandia, una grande area di alta pressione che blocca il normale flusso di aria mite oceanica verso l’Europa occidentale. Questo blocco costringe la corrente a getto – il “fiume” di venti in quota che guida le perturbazioni – a piegarsi verso sud, trascinando con sé una profonda saccatura di aria artica in discesa dal Polo. Il risultato è un flusso diretto di aria gelida che dalla regione artica si riversa su gran parte d’Europa, riportando condizioni più tipiche di gennaio che di fine marzo.

Crollo termico: fino a 20 gradi in meno

L’arrivo dell’aria artica sarà netto e veloce: in molte aree che in questi giorni hanno registrato massime di 15-20°C, le temperature potranno scendere anche di 15-20°C nell’arco di 48 ore. Il fronte freddo associato a una vasta depressione sul Nord Europa scenderà verso sud-est, investendo dapprima il Regno Unito, la Francia e il Benelux, poi l’Europa centrale e i Balcani. Dopo il passaggio del fronte, il clima si presenterà improvvisamente invernale, con aria tagliente, rovesci nevosi e sensazione di freddo accentuata dal vento.

Una tempesta invernale tardiva sull’Europa

Uno degli elementi chiave di questa fase sarà lo sviluppo di una depressione molto profonda a cavallo dell’Europa centrale e dell’area mediterranea. I modelli indicano la possibile formazione di un minimo sul Nord Italia, destinato a scivolare rapidamente verso il Mare Adriatico e poi sui Balcani, un’evoluzione tipica delle cosiddette “cicloni di Genova”. Questa configurazione favorisce forti contrasti tra aria mite e umida in risalita dal Mediterraneo e aria artica in discesa da nord, la combinazione ideale per piogge intense e neve abbondante.

Dove è attesa la neve

L’irruzione artica non porterà solo freddo, ma anche nevicate diffuse su molte regioni europee, spesso a fine stagione vegetativa già avviata.Le proiezioni attuali mostrano: neve estesa sull’Europa centrale e sui Balcani, con accumuli che in alcune zone potrebbero superare i 50 centimetri nei prossimi giorni; episodi nevosi su Regno Unito, Francia, Benelux, Germania, Cechia, Slovacchia e Polonia, con fiocchi possibili non solo in montagna ma localmente anche a bassa quota; nevicate su Pirenei e nord della Spagna, oltre che sui rilievi dell’Italia centrale e sulle principali catene montuose mediterranee, tra cui Corsica e Sardegna; sulle Alpi, specie sul versante settentrionale, gli accumuli complessivi potrebbero raggiungere o superare 75-100 centimetri di neve fresca entro la fine dell’evento.

Un aspetto curioso, ma non raro nelle grandi irruzioni artiche, è la possibilità di neve fino al Nord Africa, con fiocchi attesi tra Marocco e Algeria nelle giornate di giovedì e venerdì.

Gelo e gelate: il rischio per l’agricoltura

Se la neve farà la gioia degli appassionati di inverno tardivo, molto più preoccupante è il capitolo gelate. Dietro il fronte freddo si insedierà infatti una vasta massa d’aria artica, con temperature di 10-15°C sotto la media di fine marzo e diversi giorni consecutivi di gelo in molte zone. Le simulazioni mostrano: in Europa occidentale, minime prossime o inferiori a -2°C su Regno Unito e Irlanda, e valori tra -2°C e -6°C su ampie aree di Francia e Benelux; in Europa centrale, minime inferiori a -5°C su Germania, area alpina e Cechia, con valori ancora più bassi nelle conche interne e nelle vallate alpine; nei Balcani, temperature sotto zero attese per più notti consecutive tra giovedì e domenica, con minime fino a -6°C e giornate molto fredde per nuvolosità e vento persistenti; nel bacino del Mediterraneo, valori attorno a 0 / -4°C in diverse zone dell’Italia e gelo possibile anche su Corsica, Sardegna, Sicilia e sulle coste dell’Algeria settentrionale.

Il problema principale è che molte colture – soprattutto vigneti e frutteti – hanno già iniziato la fase vegetativa dopo le settimane miti appena trascorse. Germogli, fiori e giovani frutti sono particolarmente vulnerabili alle gelate tardive: basta una notte con temperature sotto zero per causare danni molto importanti alla produzione dell’anno. Per questo motivo, l’ondata di freddo di fine marzo viene indicata dagli esperti come una minaccia seria per l’agricoltura in diversi Paesi europei.

Quanto durerà il freddo

Guardando oltre i primissimi giorni dell’evento, le proiezioni a medio termine mostrano che la circolazione resterà piuttosto dinamica anche all’inizio di aprile. L’Europa potrebbe sperimentare una sequenza di nuove oscillazioni tra fasi fredde e brevi rimonte miti, con un quadro complessivo molto diverso rispetto alla stabilità quasi primaverile vissuta in precedenza. La persistenza di un Vortice Polare ormai indebolito e in fase di smantellamento stagionale, insieme agli effetti del forte episodio di El Niño recente, contribuisce a rendere la primavera 2026 particolarmente movimentata e non lineare.

Cosa significa per l’Italia

Per il nostro Paese, questa dinamica europea si traduce in un peggioramento del tempo con un marcato calo termico, venti spesso sostenuti e, a seconda delle aree, piogge, rovesci e neve fino a quote relativamente basse. Le regioni più esposte al passaggio della depressione – in particolare il Nord e il versante adriatico – potrebbero vivere 48-72 ore di maltempo intenso, con neve sui rilievi e rovesci a carattere di temporale sulle aree costiere e pianeggianti. Anche qui il tema cruciale sarà quello delle gelate tardive, soprattutto nelle zone interne e di pianura dove le colture sono già in anticipo sul calendario.

La primavera, quindi, dovrà attendere: l’Europa, e con essa l’Italia, si preparano a fare i conti con un vero e proprio “colpo di coda” dell’inverno, figlio diretto degli ultimi sussulti del Vortice Polare e di un’atmosfera ancora molto dinamica.