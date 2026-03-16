Maltempo, forte vento a Lampedusa: donna muore schiacciata dal cancello di casa

Tragedia a Lampedusa dove una 52enne è morta nel pomeriggio in contrada Piddu dopo essere stata travolta dal cancello della sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, il pesante manufatto scorrevole sarebbe uscito dalle guide a causa del forte vento, schiacciandola. Un passante ha trovato la donna priva di sensi e ha tentato di sollevare il cancello per liberarla, ma senza riuscirci. Solo con l’aiuto di altre persone, tra cui il marito della vittima, la struttura è stata spostata, anche se per la donna non c’era più niente da fare. Inutili anche i tentativi di rianimazione del personale del 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e i Vigili del Fuoco.

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