Maltempo, forte vento tra Alessandrino e Milanese: molti interventi dei Vigili del Fuoco

Estese condizioni di Foehn in provincia di Alessandria, con temperature minime al di sotto della norma del periodo e locali possibili gelate in pianura domani mattina. Lo fa sapere la Protezione Civile, confermando raffiche di vento forti o molto forti su tutto il territorio. Registrati dalle centraline e pubblicati sul sito dell’Arpa valori massimi di: 86,4km/h a Bric Berton di Ponzone (Alto Acquese); di 73,8km/h a Casale Monferrato; di 66,2km/h a Basaluzzo (Novese) e Isola Sant’Antonio (Bassa Valle Scrivia). Infatti, al primo pomeriggio, sono già diverse le richieste di intervento alla Sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco.

Forte vento a Milano e provincia: molti interventi dei Vigili del Fuoco

Sono stati numerosi in mattinata a Milano e provincia gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa del forte vento che si sta abbattendo sulla zona con raffiche sui 50-60km/h. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza, in particolare, alberi e cartelloni pubblicitari pericolanti. Ad ora non sono stati segnalati danni particolarmente gravi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: