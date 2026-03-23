Maltempo, forti piogge negli Emirati Arabi Uniti: inondazioni a Ras Al Khaimah | VIDEO

I residenti degli Emirati Arabi Uniti sono invitati a prepararsi a condizioni meteorologiche instabili questa settimana, con precipitazioni variabili, temporali, forti venti e un calo significativo delle temperature in diverse regioni. La città di Ras Al Khaimah ha già registrato precipitazioni da moderate a intense oggi, che hanno interessato diverse aree dell’emirato. Le piogge più intense si sono concentrate nelle regioni meridionali, dove wadi e torrenti di montagna sono esondati. La fitta coltre di nuvole continua a coprire il cielo dell’emirato, preannunciando ulteriori piogge. A Ras Al Khaimah, le strade si sono trasformate in fiumi, bloccando numerosi veicoli e rendendo la circolazione, di fatto, impossibile, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Il Comitato per le Emergenze Piogge del Dipartimento dei Servizi Pubblici di Ras Al Khaimah ha annunciato la sua piena preparazione ad affrontare il sistema di bassa pressione previsto, confermando che il livello di operatività delle infrastrutture di drenaggio delle acque piovane ha raggiunto il 100%. Questo rientra in un piano proattivo volto a mitigare gli effetti delle fluttuazioni meteorologiche e a garantire la sicurezza della comunità.

Inondazioni anche ad Ajman

Scene simili arrivano anche dalla vicina Ajman, quinta città più grande e la quinta più popolosa degli Emirati Arabi Uniti, anch’essa alle prese con strade allagate e circolazione in tilt a causa delle inondazioni dovute alle forti piogge.

Maltempo negli Emirati Arabi Uniti: inondazioni ad Ajman

Pioggia in alcune zone degli Emirati Arabi Uniti anche domani

Il Centro Nazionale di Meteorologia (NCM) prevede che gli Emirati Arabi Uniti continueranno a essere interessati da precipitazioni di intensità variabile in diverse aree oggi, lunedì, con rovesci previsti nel pomeriggio nelle regioni settentrionali e orientali e ad Al Ain, che si estenderanno fino a notte nelle stesse zone e interesseranno gradualmente le regioni occidentali verso tarda notte. L’NCM prevede inoltre piogge intermittenti durante la giornata di martedì 24 marzo in diverse zone del Paese, che si estenderanno in notte alle aree occidentali, orientali, costiere e alle isole.