Maltempo Francia, piogge torrenziali e temporali nel Sud: oltre 100 mm a Montpellier, nubifragi tra Linguadoca, Marsiglia e Costa Azzurra

Le condizioni meteo restano improntate al maltempo sul sud della Francia, dove piogge e temporali continuano a interessare la Linguadoca, estendendosi gradualmente verso le Bouches-du-Rhône. Questa mattina, dal porto di Marsiglia, si osservano cumulonembi plumbei con rovesci intensi. A Montpellier, in particolar modo, le piogge sono risultate particolarmente abbondanti nelle ultime 24 ore: la stazione meteorologica locale ha registrato un accumulo di 102 mm di pioggia tra domenica mattina e la mattinata odierna.

Si tratta di fenomeni particolarmente abbondanti, che confermano la persistenza di un canale perturbato alimentato da correnti umide di origine mediterranea, responsabili di rovesci localmente forti, oltre alla possibilità di nuovi nubifragi nel corso della giornata.

Anche nel corso della giornata di domani, martedì 10 marzo, frequenti rovesci persisteranno sulla Linguadoca, sulla media valle del Rodano e sulla regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA). Nelle prime ore della giornata, questi rovesci saranno ancora localmente intensi e a prevalente carattere temporalesco sulla Costa Azzurra, con possibilità di neve oltre i 1000 metri sulle Alpi Meridionali.

Rovesci sparsi si sposteranno dal centro-est verso la Borgogna, la Champagne-Ardenne e la Lorena. L’Alsazia godrà di un inizio di giornata più soleggiato. Nella parte occidentale del paese, tuttavia, prevarranno cieli nuvolosi, accompagnati da frequenti nebbie.

Il pomeriggio proseguirà ovunque con cieli più variabili, con alcuni schiarimenti ma anche periodi nuvolosi con rovesci. I rovesci saranno rari nei Paesi della Loira, in Bretagna, in Normandia e nell’Alta Francia occidentale. Questi rovesci saranno più frequenti questa volta dal nord-est della Francia fino a Berry, Limosino, Alvernia-Rodano-Alpi, Linguadoca, l’interno della regione PACA e la Corsica.