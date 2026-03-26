Maltempo, freddo intenso in Umbria: neve mista a pioggia anche nel centro di Perugia

Neve, a tratti, mista a pioggia e freddo pungente: così il centro di Perugia per qualche ora è tornato ad avere tratti tipicamente invernali oggi. Colpa anche del vento, che ha contribuito a far avvertire ancora di più il colpo di coda invernale causato da un ciclone artico posizionato sull’alto Adriatico. Nel centro del capoluogo umbro, la temperatura si è avvicinata allo zero anche nella parte centrale della giornata. Freddo che è tornato a interessare gran parte dell’Umbria. Secondo quanto rilevato dalle centraline della rete idrometeorologica regionale, in nessuno dei centri umbri sono stati superati i +10°C in quelle che dovrebbero essere le ore più calde della giornata. I valori scendono sotto allo zero sulle montagne della dorsale appenninica.

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