Maltempo Friuli, Bora a quasi 90km/h a Trieste e oltre 110km/h in quota: rami caduti in pianura

La depressione centrata sul Sud Italia e l’anticiclone in espansione sul Nord Europa continuano a far affluire correnti nordorientali sul Nord Italia. Nel pomeriggio la Bora, dopo un calo temporaneo di intensità, è tornata a soffiare con raffiche forti sul Friuli Venezia Giulia. Le raffiche più significative sulla costa sono state registrate a Trieste con 88km/h, riporta la Sala operativa regionale in un aggiornamento. In pianura ci sono state raffiche fino a quasi 60km/h, sulle Prealpi in quota raffiche fino a 85km/h, sulle Alpi in quota, sul rifugio Marinelli, fino a 111km/h. Fino a stanotte continuerà a soffiare Bora moderata o sostenuta su pianura e costa, anche forte a Trieste. In quota continuerà a soffiare vento forte da nord o nord-est, ma la probabilità che, valicando le Prealpi, possa generare localmente qualche raffica di vento forte a fondovalle e su qualche località di pianura sarà più bassa. Domani il vento calerà di intensità.

Dall’inizio dell’allerta sono pervenute al NUE 112 segnalazioni di caduta oggetti e rami causate dal vento nelle province di Udine e Trieste.

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