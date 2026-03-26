Maltempo Friuli, raffiche fino a 130km/h in quota: alberi caduti in molti comuni

Una depressione è attualmente presente sull’Adriatico determinando venti da nord o nord-est sul Friuli Venezia Giulia, sia in quota che nei bassi strati. Nelle ultime ore – rende noto la Sala Operativa Regionale in un aggiornamento – i venti hanno continuato a soffiare forti o molto forti in quota al di sopra dei 1000 metri in molte località con raffiche massime tra 100 e 130km/h. Sull’alta e media pianura i venti hanno subito un rinforzo, in caduta dalla zona montana, con raffiche massime tra 70 e 90km/h. Nel pomeriggio, sono pervenute alla Sala Operativa Regionale, segnalazioni di cadute alberi nei comuni di: Drenchia, Pinzano al Tagliamento, San Pietro al Natisone, Taipana, Travesio. Al NUE 112 sono pervenute 70 richieste di intervento per maltempo riguardo a caduta alberi e oggetti, di cui 39 in provincia di Udine.

Evoluzione

In quota sui monti soffieranno ancora venti forti da nord o nord-est, con possibili raffiche molto forti. Il vento sarà in genere moderato o sostenuto su pianura e costa ma qualche raffica forte sarà ancora possibile localmente, soprattutto sulla fascia prealpina, sulla Pedemontana e sull’alta pianura.

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