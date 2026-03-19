Maltempo Friuli-Venezia Giulia: la Bora insiste a Trieste

Sul Nord Italia continuano ad affluire correnti nord-orientali che oggi e domani 19 e 20 marzo 2026 saranno più secche. Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, la Sala Operativa Regionale evidenzia che su pianura e costa soffierà Bora moderata, sostenuta a Trieste, in attenuazione dalla sera. Dall’inizio dell’allerta sono pervenute al NUE 112 e alla SOR segnalazioni di caduta oggetti e rami causati dal vento nelle province di Udine e Trieste e nelle Valli del Natisone.

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