Maltempo Friuli-Venezia Giulia: la Bora si rafforza, già oltre 85 km/h a Trieste

Una depressione si muove in modo retrogrado dai Balcani verso il Sud Italia, determinando sul Friuli-Venezia Giulia l’afflusso di forti correnti orientali o nordorientali negli strati medio-bassi. In mattinata la Bora ha incrementato la sua intensità: raffiche superiori a 60 km/h a Lignano, superiori a 85 km/h a Trieste. In pianura raffiche fino a 60 km/h sulle zone orientali. In quota ha soffiato vento forte da Nord o Nord/Est e sono state misurate raffiche tra 70 e 90 km/h sulle Prealpi con una punta di quasi 130 km/h sul rifugio Marinelli. È quanto riporta l’ultimo aggiornamento della Sala Operativa Regionale, evidenziando che fino a stasera continuerà a soffiare Bora con raffiche che potrebbero toccare i 100-110 km/h a Trieste e i 60-70km/h sulla bassa pianura e la costa occidentale. In quota continuerà a soffiare vento forte da Nord o Nord/Est che, valicando le Prealpi, potrebbe generare localmente qualche raffica di vento forte a fondovalle e su qualche località di pianura. Dall’inizio dell’allerta non sono pervenute alla Sala operativa Regionale e al NUE 112 segnalazioni di disagi sul territorio.

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