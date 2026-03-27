Maltempo Friuli-Venezia Giulia: raffiche fino 130 km/h, ancora vento forte fino al pomeriggio

Una depressione è attualmente presente sul Basso Adriatico ma continua a richiamare venti da Nord o Nord/Est sul Friuli-Venezia Giulia, sia in quota che nei bassi strati. Come riporta la Sala Operativa Regionale, in molte località in quota al di sopra dei 1000 metri, i venti hanno continuato a soffiare forti o molto forti con raffiche massime tra i 100 e 130 km/h. Sulla pianura e sulla fascia orientale, dopo un relativo calo dell’intensità del vento attorno alle 17, nelle ultime ore il vento ha avuto un nuovo rinforzo.

La SOR sottolinea che in quota sulla zona montana, fino al tardo pomeriggio odierno, soffieranno ancora venti forti da Nord o Nord/Est, con possibili raffiche molto forti. Il vento sarà in genere moderato o sostenuto su pianura e costa ma raffiche forti saranno ancora possibili localmente, specie sulla fascia prealpina, sulla Pedemontana e sull’alta pianura. Il definitivo calo della ventilazione è atteso solo tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi.

Durante l’evento, alla Sala Operativa Regionale, sono pervenute segnalazioni di cadute alberi nei Comuni di: Castelnovo del Friuli, Drenchia, Magnano in Riviera, Pinzano, San Pietro al Natisone, Taipana e Travesio. Inoltre è stato attivato il monitoraggio del territorio da parte dei Gruppi di Protezione Civile per i comuni di: Artegna, Pulfero, Ragogna, Tarcento e Travesio. Dall’inizio dell’allerta al NUE 112 sono pervenute 93 richieste di intervento legate al maltempo.

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