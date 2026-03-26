Maltempo, Friuli-Venezia Giulia sferzato dal vento: forti raffiche in quota e rinforzi in pianura

Una depressione è attualmente presente sull’Adriatico determinando venti da Nord o Nord/Est sul Friuli-Venezia Giulia sia in quota che nei bassi strati. Come riporta la Sala Operativa Regionale nell’ultimo aggiornamento, durante il corso della mattinata i venti hanno continuato a soffiare forti o molto forti in quota. Sulla fascia prealpina e sull’alta pianura i venti hanno subito un rinforzo per il moto discendente, in caduta dalla zona montana. La SOR sottolinea che in quota sui monti soffieranno ancora venti forti da Nord o Nord/Est, con possibili raffiche molto forti. Qualche raffica forte sarà possibile localmente anche nelle valli e soprattutto sulla fascia prealpina e sulla Pedemontana. In pianura sarà ancora possibile qualche raffica forte.

Nella mattinata sono pervenute alla Sala Operativa Regionale diverse segnalazioni relative a caduta alberi nel Comune di Castelnovo del Friuli. Un albero è caduto sui fili elettrici in località Braida e ha causato l’interruzione dell’energia elettrica su tutta la borgata. Al NUE 112 sono pervenute 31 richieste di intervento per maltempo riguardo a caduta alberi e oggetti. Sono circa 50 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nella regione. Le operazioni sono in corso per la messa in sicurezza di piante ad alto fusto, tetti scoperchiati, parti di coperture ed elementi costruttivi resi instabili a causa del forte vento, oltre alla gestione di alcuni allagamenti. Le aree maggiormente colpite risultano essere quelle di competenza dei comandi di Udine e Pordenone.

In particolare, il comando di Pordenone ha portato a termine 17 interventi di soccorso tecnico urgente nelle ultime 12 ore, mentre 8 risultano ancora in fase di conclusione o in attesa di assegnazione. Nel territorio del comando di Udine sono 15 gli interventi già conclusi, mentre 12 sono attualmente in corso o in coda. Le richieste di soccorso continuano ad arrivare alla sala operativa; per far fronte alla situazione sono stati inviati rinforzi, con una squadra proveniente da Trieste e un’autoscala da Gorizia. Situazione più contenuta nei territori di Trieste, dove sono stati effettuati 10 interventi senza richieste in coda, e di Gorizia, che registra 5 interventi conclusi e 12 ancora in fase di svolgimento o in attesa. Al momento non si segnalano persone coinvolte.

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