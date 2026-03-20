Maltempo Grecia, irruzione dai Balcani: neve e gelo sull’Agrafa con accumuli sui rilievi del Pindo | VIDEO

L’inverno è tornato con forza nel cuore della Grecia, imbiancando i rilievi centrali e regalando paesaggi da fiaba nella regione dell’Agrafa, una delle più selvagge e incontaminate del Paese. Qui, la neve tende a resistere a lungo grazie all’altitudine e al rilievo del massiccio del Pindo, regalando un autentico scenario alpino nel cuore dei Balcani.

Non lontano dal lago Plastira e dalla città di Karditsa, sorge il suggestivo Montanema Handmade Village, un piccolo borgo in pietra immerso in una gola tra abeti e faggi. Il complesso, composto da 33 case e ville collegate da sentieri lastricati, è costruito secondo i principi dell’architettura bioclimatica e dell’eco-sostenibilità. Qui tutto è pensato per integrarsi con la natura circostante, dal riciclo dei materiali al rispetto del paesaggio.

La zona di Agrafa fa parte della rete Natura 2000 ed è spesso definita “la Svizzera della Grecia” per l’aria purissima, i fiumi cristallini e l’assenza quasi totale di attività industriale. Diverse fonti turistiche citano l’area come una delle più incontaminate d’Europa, un rifugio ideale per chi cerca silenzio, foreste e cieli limpidi.

Montanema e i suoi dintorni rappresentano una vera meta d’ecoturismo: sentieri di trekking, escursioni nei boschi, osservazione della fauna selvatica, raccolta di funghi e attività all’aperto come yoga o corsa in montagna completano l’esperienza di chi vuole vivere la natura in modo autentico.

Con l’arrivo della neve, l’Agrafa si trasforma in un piccolo paradiso invernale: un luogo dove l’inverno dei Balcani mostra il suo lato più puro e magico.