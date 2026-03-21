Maltempo Grecia, neve e gelo su Creta: Zominthos e Anogeia sotto i 4°C con condizioni pienamente invernali | FOTO

Il tempo è tornato pienamente invernale sulle montagne di Creta. Ad Anogeia e soprattutto nella zona di Zominthos, a circa 1200 metri di quota, la giornata è segnata da freddo, piogge e nevicate a tratti intense. Le temperature restano molto basse per la stagione: solo 5°C circa ad Anogeia, mentre a Zominthos non si superano i 3-4°C nel momento più mite della giornata. Durante la notte e al mattino, quando l’aria è più fredda, le precipitazioni assumono spesso carattere nevoso, con possibili imbiancate temporanee oltre i 1000-1100 metri. I venti soffiano forti da nord e nord-ovest, fino a 6-7 Beaufort, rendendo la sensazione di freddo ancora più accentuata. Nelle zone montuose si possono registrare raffiche gelide e una visibilità ridotta in mezzo a nubi basse e neve in caduta.

Nel complesso, l’ultimo giorno dell’inverno astronomico sull’altopiano di Creta si presenta rigido e instabile, con un’atmosfera tipicamente invernale che resiste ancora, prima del ritorno del tempo più mite atteso nei prossimi giorni.

Durante l’inverno, ma anche in primavera, può nevicare nelle montagne dell’isola, che culminano con il Monte Ida, alto 2.456 metri. Lungo le coste e nelle zone pianeggianti le precipitazioni annue oscillano dai 450 ai 600 millimetri; vista la lunga siccità estiva, il paesaggio è semi-arido, soprattutto in estate. Nelle zone interne si trovano versanti più verdi, dove crescono dei boschi, ma anche un deserto roccioso nelle Montagne Bianche (Lefka Ori), che si trovano nella parte occidentale dell’isola.

In inverno le temperature sono in genere miti, anche se il vento può acuire la sensazione di freddo. Per la sua posizione meridionale, Creta è meno esposta alle ondate di freddo invernali rispetto ad altre isole greche, comunque qualche volta la temperatura notturna si può avvicinare allo zero.

Sulla costa, la neve è molto rara, tuttavia, ogni tanto, come nel febbraio 1992, nel febbraio 2004 e nel gennaio 2017, può nevicare anche a Iraklion. Inoltre, in inverno sono possibili ondate di maltempo con vento e pioggia, e il sole non è sempre garantito.