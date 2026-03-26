Maltempo, il vento forte sferza il Molise: primi danni a Campobasso

Prime difficoltà in Molise a causa del forte vento che da ieri sera sta interessando la regione, con raffiche intense. A Campobasso i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sturzo per danni alla copertura di una palestra, mentre in via Monforte una struttura in legno e muratura è crollata; l’area è stata messa in sicurezza dai carabinieri. Fortunatamente non si registrano feriti. Disagi anche alla viabilità: mastelli della raccolta differenziata sono stati trascinati in strada e si sono resi necessari interventi per alberi caduti a Ferrazzano, alle porte del capoluogo, e in altri centri della provincia. Sulla costa si segnalano venti di burrasca e resta attiva l’allerta gialla per temporali e raffiche che, secondo le previsioni, potrebbero superare i 120 km/h soprattutto in serata. A causa del maltempo, è stato sospeso il collegamento via mare tra il porto di Termoli e le isole Tremiti.

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