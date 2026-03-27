Maltempo in Abruzzo, fiocchi di neve fino a 300 metri: il Ciclone Deborah non dà tregua | VIDEO

Il ciclone Deborah che sta attraversando l’Italia mantiene tempo instabile anche oggi sulle regioni adriatiche e all’estremo Sud. La giornata odierna vedrà ancora piogge e rovesci sull’Abruzzo, con la neve che cadrà ancora a quote basse (400/700 metri), localmente anche più in basso. Accumuli di una certa consistenza si registrano dai 600 metri di quota, ma fioccate non mancano fin al di sotto dei 300 metri. Anche nel corso della giornata di sabato l’insistenza di correnti fredde settentrionali manterrà condizioni di instabilità sulla regione. Non mancheranno ulteriori nevicate a quote basse per il periodo sulle zone appenniniche, pur in un contesto di graduale miglioramento.

Lo spettacolo della neve a Liscia, nel Chietino

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