Maltempo in Bosnia: meteo avversario, l’Italia prepara il match a distanza

La sfida di martedì 31 marzo contro la Bosnia a Zenica si gioca anche contro il meteo. La città bosniaca è stata nelle ultime ore coperta dalla neve e, nonostante un lieve rialzo delle temperature, le piogge previste potrebbero rendere il terreno dello stadio pesante e difficoltoso per il gioco. Per questo motivo il commissario tecnico Gennaro Gattuso, dopo un sopralluogo sul campo da parte di un delegato Figc, ha modificato il programma della vigilia. L’ultima seduta di allenamento non si terrà nello stadio della partita, ma oggi a Coverciano. Solo un walk around e le interviste sono previste a Zenica, dove la Nazionale arriverà stasera alle 19 con un volo charter da Firenze. La Nazionale bosniaca, invece, prosegue la preparazione a Sarajevo, pronta per il match che deciderà la finalista dei playoff per il Mondiale.