Maltempo in Brasile: Bauru travolta da piogge alluvionali | VIDEO

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la città di Bauru, nell’entroterra dello Stato di San Paolo, in Brasile, provocando gravi disagi e danni diffusi. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, intense precipitazioni hanno causato allagamenti, smottamenti, forti ruscellamenti e la caduta di alberi e rami in diverse aree urbane. Secondo la Protezione Civile locale, il tetto di una palestra è crollato intorno alle 18:02. Inoltre, 2 persone sono rimaste intrappolate all’interno di un veicolo a causa delle forti piogge e sono state successivamente soccorse dai vigili del fuoco.

Le autorità segnalano che Bauru ha registrato il più alto accumulo di pioggia nelle ultime 24 ore in tutto lo Stato, con 65 mm nella zona di Vila Universitária. La forza dell’acqua ha danneggiato anche l’asfalto dell’Avenida Nações Unidas, mentre altri allagamenti si sono verificati lungo l’Avenida Nuno de Assis. Cancellata una fiera locale nel Parque Vitória Régia. Le squadre di emergenza restano impegnate nelle aree colpite.