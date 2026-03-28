Maltempo in Calabria, colpo di coda dell’inverno: notte di piogge intense, grandine e neve | VIDEO

Non accenna a mollare la presa l’ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia. Nella notte appena trascorsa, la Calabria è stata nuovamente colpita dal transito di un intenso fronte freddo di matrice nordatlantica, che ha riportato scenari tipicamente invernali su gran parte del territorio regionale. Il Cosentino è stata la zona più colpita: segnalati forti temporali accompagnati da grandinate, in particolare nell’area di Paola, mentre la neve è tornata a imbiancare il Passo Crocetta. I dati pluviometrici registrati nelle ultime 12 ore dai centri Arpacal confermano l’intensità dei fenomeni, con 19,8 mm caduti a Paola, seguiti dai 18,6 mm di Sant’Alessio in Aspromonte (RC) e dai 17,8 mm di Camigliatello – Monte Curcio.

Analizzando l’accumulo complessivo delle ultime 24 ore, i volumi d’acqua diventano ancora più significativi, evidenziando come la perturbazione abbia insistito con forza su tutta la dorsale appenninica. Il picco massimo è stato toccato a Decollatura, nel Catanzarese, con 37 mm di pioggia, seguita a breve distanza dai 36,2 mm registrati a Fabrizia, nel Vibonese. L’instabilità non ha risparmiato la Sila, con la zona Camigliatello – Monte Curcio che ha raggiunto i 35,4 mm, né il Reggino, dove si segnalano i 33,6 mm di Antonimina e i 31,2 mm di Sant’Alessio in Aspromonte. Anche sul litorale tirrenico cosentino i dati restano rilevanti, con la città di Paola che ha totalizzato 26,8 mm nell’arco di 24 ore.

La causa di questa instabilità è una depressione centrata sul basso Adriatico che, muovendosi lentamente verso Est, continua a richiamare intense correnti settentrionali verso il Meridione. Questo flusso mantiene le temperature decisamente sotto la media stagionale, preservando un clima rigido su tutta la regione.

Maltempo nel Cosentino, piogge torrenziali e grandine a Paola nella notte

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