Maltempo in Calabria, l’ultimo ruggito dell’inverno in Aspromonte: la neve ammanta Gambarie | FOTO

L’inverno non è ancora pronto a deporre le armi e sferra un deciso colpo di coda proprio quando la primavera sembrava ormai arrivata. Un fronte freddo di origine nordatlantica ha travolto la penisola, trovando in Gambarie d’Aspromonte il palcoscenico perfetto per un ritorno in grande stile del gelo e del bianco. Attualmente, nel cuore del massiccio reggino, la temperatura è precipitata a -1°C. La neve cade fitta e senza sosta: il manto ha già raggiunto i 12 cm e i fiocchi continuano ad accumularsi con un’intensità in costante aumento.

Sui nostri mari si è formato un vortice ciclonico che manterrà la morsa del maltempo serrata fino a domani, con venti che soffiano in forza. Sarà solo domenica che il sistema si allontanerà verso i Balcani, concedendo una tregua. Per ora, l’Aspromonte resta avvolto nel suo gelido abbraccio. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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