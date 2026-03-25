Maltempo in Egitto, grandine e acquazzoni al Cairo: allagamenti e strade bloccate

Piogge torrenziali e grossi chicchi di grandine sono caduti oggi sul Cairo e sul resto dell’Egitto, provocando allagamenti e disagi al traffico, mentre lampi e fulmini hanno attraversato il cielo in varie località. Sui social media sono stati segnalati veicoli in panne, strade bloccate e allagamenti. La perturbazione era stata prevista, tanto che il governo ha decretato la chiusura delle scuole per oggi e domani e la sospensione di vari eventi. Schierate squadre di emergenza e rete elettrica sotto osservazione. Le cattive condizioni meteo non hanno influito sul traffico nel Canale di Suez, proseguito regolarmente.

L’instabilità atmosferica dovrebbe protrarsi per altre 24 ore, secondo le previsioni. EgyptAir ha consigliato ai passeggeri di arrivare in aeroporto con largo anticipo, almeno quattro ore prima dei voli internazionali e tre ore prima dei voli nazionali, a causa di possibili ritardi.