Maltempo in Friuli-Venezia Giulia: soffia la Bora, a Trieste attese punte di 110 km/h

Una depressione si muove in modo retrogrado dai Balcani verso il Mar Tirreno, determinando sul Friuli-Venezia Giulia l’afflusso di forti correnti orientali o nordorientali negli strati medio-bassi. Nella notte sulla costa ha continuato a soffiare Bora moderata con raffiche fino a 60 km/h a Trieste. In quota ha soffiato vento da Nord o Nord/Est e sono stati misurati sulle Prealpi Carniche oltre 80 km/h a Monte Prat e 89 km/h sul monte Rest. In Carnia oltre 90km/h sul rifugio Marinelli. E’ quanto riporta la Sala Operativa Regionale nell’ultimo aggiornamento, precisando che nelle prossime ore la Bora si intensificherà con raffiche che in giornata potrebbero superare i 60-70 km/h sulla bassa pianura e la costa occidentale, e superare i 100-110 km orari a Trieste. In quota continuerà a soffiare vento forte da Nord/Est che, valicando le Prealpi, potrebbe generare qualche raffica di vento forte anche sui versanti meridionali e le adiacenti località di pianura.

Dall’inizio dell’allerta non sono pervenute alla Sala operativa Regionale e al NUE 112 segnalazioni di disagi sul territorio.

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