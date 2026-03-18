Maltempo in Sicilia: l’asfalto cede a Zafferana Etnea, strade ridotte a colabrodo | FOTO

Il maltempo continua a sferzare la Sicilia, trasformando i collegamenti viari in pericolosi percorsi a ostacoli. La conferma arriva direttamente dalla nostra affezionata lettrice Antonella Infanta, che ha documentato le criticità del territorio di Zafferana Etnea. Non si tratta di facili allarmismi: le immagini mostrano un asfalto letteralmente “saltato” in più punti, rendendo la circolazione un azzardo. La situazione più grave si registra nella zona tra Poggio Felice e Fleri, dove un preoccupante affossamento della carreggiata costringe i conducenti a manovre d’emergenza e cambi di corsia improvvisi per evitare danni meccanici o incidenti. A rendere lo scenario ancora più insidioso è la fitta foschia calata nelle ultime ore: le buche, ormai sventrate e ricolme d’acqua piovana, diventano trappole invisibili.

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