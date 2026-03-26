Maltempo, in Umbria torna l’inverno: la neve abbraccia Castelluccio e Colfiorito | FOTO

L’Umbria torna a vivere condizioni invernali a causa del maltempo, con nevicate che interessano soprattutto la dorsale appenninica. Già dalla mattina si registrano fiocchi anche a quote relativamente basse, in particolare tra Castelluccio di Norcia e l’altopiano di Colfiorito. La regione è interessata dal transito di un’area di bassa pressione che provoca piogge diffuse, un calo delle temperature e neve sulle zone montane. Nel pomeriggio, le precipitazioni assumeranno principalmente carattere nevoso a partire dai 1.000-1.100 metri. Nelle località montane più esposte, come Castelluccio e Colfiorito, le nevicate iniziate nelle prime ore del giorno sono destinate a intensificarsi nelle ore centrali.

Le condizioni meteorologiche resteranno instabili per tutta la giornata, con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse. I venti moderati provenienti dai quadranti nord-occidentali e l’abbassamento dello zero termico favoriscono ulteriormente il ritorno della neve in montagna. Il Centro funzionale della Protezione Civile regionale segue attentamente la situazione, in particolare nelle aree interne e appenniniche. Per il resto della regione sono attese piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto tra pomeriggio e sera. Un miglioramento è previsto solo a partire dalla prossima notte e nella giornata di venerdì. La Protezione Civile ha emesso una allerta gialla per neve e temporali nelle zone appenniniche e per il vento su tutta la regione.

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