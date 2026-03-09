Maltempo India, violenta grandinata a Kohima: fiumi di acqua e ghiaccio e città imbiancata | VIDEO

Una forte grandinata ha colpito oggi la città di Kohima, nel Nagaland, stato del nord-est dell’India, portando improvvise piogge e grandine in diverse zone della città. Le condizioni meteorologiche insolite hanno imbiancato strade e tetti, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. I residenti hanno affermato che si è trattato della prima grandinata accompagnata da pioggia nel 2026 per la città. L’improvviso cambiamento delle condizioni meteorologiche ha interrotto la normale circolazione in alcune zone, mentre molti residenti hanno ripreso l’evento e condiviso le immagini sui social media. In alcune zone della città, le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e ghiaccio, paralizzando la circolazione.

India, violenta grandinata imbianca Kohima