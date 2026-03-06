Maltempo Indonesia, forti piogge nella Reggenza di Batang: strade allagate e traffico nel caos | VIDEO

Le forti piogge che hanno colpito la Reggenza di Batang, e le aree circostanti, nella provincia di Giava Centrale, in Indonesia, nel pomeriggio di venerdì 6 marzo hanno causato l’allagamento della strada di Gringsing Pantura con notevoli livelli d’acqua. Questa situazione ha causato congestione del traffico e molte motociclette hanno subito guasti al motore o si sono spente. A seguito delle forti piogge, la strada principale che collega Semarang a Giacarta si è trasformata in un enorme lago. Molti motociclisti si sono fermati in mezzo alla strada a causa dell’acqua che entrava nei motori. Oltre a bloccare i veicoli, gli allagamenti hanno anche costretto il traffico a rallentare notevolmente. Alcuni automobilisti, soprattutto i veicoli di piccole dimensioni, hanno scelto di fare inversione per evitare il rischio di ulteriori danni al motore.