Maltempo Indonesia, piogge intense provocano inondazioni a Magetan: decine di case allagate | VIDEO

Le forti piogge che si sono abbattute a lungo oggi sulla reggenza di Magetan, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia, hanno causato allagamenti sulle strade principali. Le acque alluvionali hanno bloccato le strade e interrotto le attività dei residenti, bloccando temporaneamente anche la circolazione dei veicoli. Gli allagamenti non hanno solo sommerso le strade principali, ma hanno interessato anche le zone residenziali, i luoghi di culto e gli edifici scolastici vicini. Inoltre, le forti correnti d’acqua hanno causato danni anche agli edifici. Un totale di 14 villaggi/sottodistretti sono stati colpiti dalle inondazioni, avvenute intorno alle 16:00 (ora locale). Almeno 30 case sono state sommerse. Fortunatamente, non ci sono state vittime.

L’allagamento dell’autostrada ha anche causato il trascinamento di veicoli, comprese motociclette, da parte della corrente. Sebbene non siano state segnalate vittime, diversi veicoli sarebbero stati danneggiati dall’acqua sommersa.

Cause delle inondazioni non solo naturali

Il vice reggente di Magetan, Suyatni Priasmoro, ha dichiarato che le cause dell’alluvione sono ancora oggetto di indagine. Tuttavia, sospetta che il problema sia dovuto a una combinazione di fattori, che vanno dalle condizioni dei canali idrici a monte a quelli a valle. L’amministrazione locale ha promesso di condurre un’analisi più approfondita per trovare una soluzione a lungo termine, mentre i residenti sperano che vengano presi provvedimenti immediati per prevenire il ripetersi di un simile evento, soprattutto in vista di possibili condizioni meteorologiche estreme.