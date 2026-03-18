Maltempo, la Calabria come una foresta pluviale: oltre 1.670mm di pioggia da inizio anno sulle Serre, clamorosi 900mm a Catanzaro. I DATI pluviometrici sono incredibili

L’inizio del 2026 resterà scolpito negli annali della meteorologia italiana come il periodo in cui la Calabria ha letteralmente cambiato volto climatico. In appena settantasette giorni, dal 1° gennaio a oggi 18 marzo, il territorio regionale è stato investito da una sequenza di perturbazioni atlantiche e cicloni mediterranei talmente persistenti da trasformare l’idrografia locale. Non si tratta di semplici piogge stagionali, ma di un evento di portata secolare che sta polverizzando ogni precedente record storico. La quantità di acqua caduta dal cielo ha assunto connotati quasi tropicali, portando i pluviometri di moltissime località a segnare cifre che solitamente si registrano nell’arco di dodici o ventiquattro mesi.

L’eccezionalità dei dati e il superamento delle medie annuali in soli due mesi

Il dato che emerge dall’analisi delle stazioni di rilevamento è sbalorditivo e ribalta completamente qualsiasi paradigma climatico precedente. In meno di tre mesi, molte aree della Calabria hanno ricevuto una quantità di precipitazioni cumulate superiore alla media climatica di un intero anno solare. Località montane e collinari, specialmente sul versante ionico e nelle aree interne delle Serre e dell’Aspromonte, stanno sperimentando regimi pluviometrici che ricordano le foreste pluviali. Vedere accumuli che superano i 1.500 millimetri prima dell’inizio della primavera è un fenomeno che sfida le leggi della statistica meteorologica e proietta la regione verso un finale d’anno che potrebbe non avere eguali nella storia documentata.

La fine definitiva della narrazione sulla siccità estrema

Questi numeri clamorosi smontano in modo inequivocabile le narrazioni catastrofiste legate a una siccità perenne e irreversibile. Sebbene la gestione delle risorse idriche resti un tema centrale, la natura ha risposto con una potenza d’urto devastante, colmando invasi, ricaricando le falde profonde e saturando i terreni oltre ogni limite immaginabile. Il surplus idrico attuale è talmente elevato che la Calabria si presenta oggi come il serbatoio d’acqua d’Europa, con una disponibilità di risorsa che rende i timori di aridità un lontano ricordo. Il 2026 ha dimostrato che la variabilità climatica può virare verso estremi opposti con una rapidità impressionante, riportando l’abbondanza dove si temeva la carenza.

Proiezioni verso un 2026 da record storico assoluto

Con ancora dieci mesi davanti, il 2026 ha tutte le carte in regola per diventare l’anno più piovoso della storia per il Sud Italia. Se il trend dovesse mantenersi anche solo parzialmente su questi livelli durante l’autunno, potremmo assistere a totali annui nell’ordine dei 3.000 o 4.000 millimetri in alcune stazioni d’alta quota, cifre che normalmente appartengono a zone geografiche completamente diverse come i tropici o le aree monsoniche. L’assetto delle correnti atmosferiche in questo primo trimestre ha favorito uno stazionamento delle basse pressioni proprio a ridosso del Mar Ionio, creando un effetto sbarramento orografico che ha letteralmente “spremuto” le nubi sopra il territorio calabrese con un’efficienza mai vista prima.

Il dettaglio dei parziali pluviometrici dal 1° gennaio al 18 marzo 2026

Di seguito vengono riportati i dati ufficiali rilevati dalle stazioni meteorologiche sparse sul territorio regionale. Gli accumuli espressi rappresentano la pioggia caduta in soli due mesi e mezzo, evidenziando una situazione di eccezionalità climatica assoluta:

San Sostene Alaco: 1.676mm

Stilo: 1.424mm

Mongiana: 1.264mm

Serra San Bruno: 1.224mm

Santa Cristina d’Aspromonte: 1.210mm

Chiaravalle Centrale: 1.186mm

Pagliarelle: 1.038mm

Decollatura: 1.032mm

Petrona: 1.015mm

Cotronei: 1.000mm

Platì: 983mm

Cardeto: 977mm

Roccaforte del Greco: 975mm

Gimigliano: 971mm

Cittanova: 969mm

Carlopoli: 915mm

Petilia Policastro: 909mm

Catanzaro: 887mm

San Giovanni in Fiore: 863mm

Albi: 854mm

Molochio: 824mm

Sinopoli: 817mm

Caraffa di Catanzaro: 816mm

Giffone: 780mm

Mormanno: 775mm

Longobucco: 772mm

Squillace: 751mm

Savelli: 704mm

Villaggio Mancuso: 673mm

Stignano: 668mm

Bagaladi: 646mm

Alessandria del Carretto: 641mm

Polistena: 631mm

Cerchiara di Calabria: 618mm

Taurianova: 606mm

Sant’Alessio in Aspromonte: 578mm

Bagnara Calabra: 569mm

San Pietro in Guarano: 547mm

Arasì: 538mm

Cosenza: 525mm

Motta San Giovanni: 523mm

Acri: 522mm

Sellia Marina: 516mm

Soverato Marina: 513mm

Staiti: 510mm

Pietrapaola: 477mm

Bovalino Marina: 472mm

Locri: 464mm

Corigliano Calabro: 463mm

Paola: 454mm

Crosia: 453mm

San Nicola Arcella: 446mm

Mileto: 442mm

Amantea: 434mm

Lamezia Terme: 429mm

Umbriatico: 423mm

Vibo Valentia: 414mm

Palmi: 411mm

Scilla: 410mm

Roccella Ionica: 410mm

Gioiosa Ionica: 394mm

Gioia Tauro: 393mm

Rossano: 386mm

Tortora: 385mm

Monasterace: 348mm

Ferruzzano: 324mm

Tropea: 317mm

Trebisacce: 315mm

Roseto Capo Spulico: 308mm

Melito Porto Salvo: 275mm

Sibari: 266mm

Reggio Calabria: 255mm

Capo Spartivento: 244mm

Crotone: 239mm

Tutti i dati sopra citati provengono direttamente dai rilevamenti della rete ufficiale Arpacal, il sistema di monitoraggio capillare della Protezione Civile della Regione Calabria. Si tratta di numeri certificati e incontestabili che confermano scientificamente la portata storica e l’eccezionalità assoluta di questo surplus pluviometrico senza precedenti.

Considerazioni climatologiche finali sull’anomalia calabrese

È evidente che ci troviamo di fronte a un cambio di passo della natura che richiede una nuova interpretazione degli schemi climatologici regionali. Mentre in passato si discuteva della progressiva desertificazione, i dati odierni ci costringono a parlare di un’abbondanza idrica senza eguali. La capacità del territorio di assorbire e gestire questa mole d’acqua sarà la vera sfida dei prossimi mesi, ma dal punto di vista puramente meteorologico, l’inizio del 2026 ha già sancito un record che rimarrà imbattuto per decenni. La Calabria è oggi, a tutti gli effetti, la regione più piovosa e rigogliosa dell’intero bacino del Mediterraneo.