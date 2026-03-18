Maltempo, la Calabria come una foresta pluviale: oltre 1.670mm di pioggia da inizio anno sulle Serre, clamorosi 900mm a Catanzaro. I DATI pluviometrici sono incredibili

L’inizio del 2026 resterà scolpito negli annali della meteorologia italiana come il periodo in cui la Calabria ha letteralmente cambiato volto climatico. In appena settantasette giorni, dal 1° gennaio a oggi 18 marzo, il territorio regionale è stato investito da una sequenza di perturbazioni atlantiche e cicloni mediterranei talmente persistenti da trasformare l’idrografia locale. Non si tratta di semplici piogge stagionali, ma di un evento di portata secolare che sta polverizzando ogni precedente record storico. La quantità di acqua caduta dal cielo ha assunto connotati quasi tropicali, portando i pluviometri di moltissime località a segnare cifre che solitamente si registrano nell’arco di dodici o ventiquattro mesi.
L’eccezionalità dei dati e il superamento delle medie annuali in soli due mesi
Il dato che emerge dall’analisi delle stazioni di rilevamento è sbalorditivo e ribalta completamente qualsiasi paradigma climatico precedente. In meno di tre mesi, molte aree della Calabria hanno ricevuto una quantità di precipitazioni cumulate superiore alla media climatica di un intero anno solare. Località montane e collinari, specialmente sul versante ionico e nelle aree interne delle Serre e dell’Aspromonte, stanno sperimentando regimi pluviometrici che ricordano le foreste pluviali. Vedere accumuli che superano i 1.500 millimetri prima dell’inizio della primavera è un fenomeno che sfida le leggi della statistica meteorologica e proietta la regione verso un finale d’anno che potrebbe non avere eguali nella storia documentata.
La fine definitiva della narrazione sulla siccità estrema
Questi numeri clamorosi smontano in modo inequivocabile le narrazioni catastrofiste legate a una siccità perenne e irreversibile. Sebbene la gestione delle risorse idriche resti un tema centrale, la natura ha risposto con una potenza d’urto devastante, colmando invasi, ricaricando le falde profonde e saturando i terreni oltre ogni limite immaginabile. Il surplus idrico attuale è talmente elevato che la Calabria si presenta oggi come il serbatoio d’acqua d’Europa, con una disponibilità di risorsa che rende i timori di aridità un lontano ricordo. Il 2026 ha dimostrato che la variabilità climatica può virare verso estremi opposti con una rapidità impressionante, riportando l’abbondanza dove si temeva la carenza.
Proiezioni verso un 2026 da record storico assoluto
Con ancora dieci mesi davanti, il 2026 ha tutte le carte in regola per diventare l’anno più piovoso della storia per il Sud Italia. Se il trend dovesse mantenersi anche solo parzialmente su questi livelli durante l’autunno, potremmo assistere a totali annui nell’ordine dei 3.000 o 4.000 millimetri in alcune stazioni d’alta quota, cifre che normalmente appartengono a zone geografiche completamente diverse come i tropici o le aree monsoniche. L’assetto delle correnti atmosferiche in questo primo trimestre ha favorito uno stazionamento delle basse pressioni proprio a ridosso del Mar Ionio, creando un effetto sbarramento orografico che ha letteralmente “spremuto” le nubi sopra il territorio calabrese con un’efficienza mai vista prima.
Il dettaglio dei parziali pluviometrici dal 1° gennaio al 18 marzo 2026
Di seguito vengono riportati i dati ufficiali rilevati dalle stazioni meteorologiche sparse sul territorio regionale. Gli accumuli espressi rappresentano la pioggia caduta in soli due mesi e mezzo, evidenziando una situazione di eccezionalità climatica assoluta:
- San Sostene Alaco: 1.676mm
- Stilo: 1.424mm
- Mongiana: 1.264mm
- Serra San Bruno: 1.224mm
- Santa Cristina d’Aspromonte: 1.210mm
- Chiaravalle Centrale: 1.186mm
- Pagliarelle: 1.038mm
- Decollatura: 1.032mm
- Petrona: 1.015mm
- Cotronei: 1.000mm
- Platì: 983mm
- Cardeto: 977mm
- Roccaforte del Greco: 975mm
- Gimigliano: 971mm
- Cittanova: 969mm
- Carlopoli: 915mm
- Petilia Policastro: 909mm
- Catanzaro: 887mm
- San Giovanni in Fiore: 863mm
- Albi: 854mm
- Molochio: 824mm
- Sinopoli: 817mm
- Caraffa di Catanzaro: 816mm
- Giffone: 780mm
- Mormanno: 775mm
- Longobucco: 772mm
- Squillace: 751mm
- Savelli: 704mm
- Villaggio Mancuso: 673mm
- Stignano: 668mm
- Bagaladi: 646mm
- Alessandria del Carretto: 641mm
- Polistena: 631mm
- Cerchiara di Calabria: 618mm
- Taurianova: 606mm
- Sant’Alessio in Aspromonte: 578mm
- Bagnara Calabra: 569mm
- San Pietro in Guarano: 547mm
- Arasì: 538mm
- Cosenza: 525mm
- Motta San Giovanni: 523mm
- Acri: 522mm
- Sellia Marina: 516mm
- Soverato Marina: 513mm
- Staiti: 510mm
- Pietrapaola: 477mm
- Bovalino Marina: 472mm
- Locri: 464mm
- Corigliano Calabro: 463mm
- Paola: 454mm
- Crosia: 453mm
- San Nicola Arcella: 446mm
- Mileto: 442mm
- Amantea: 434mm
- Lamezia Terme: 429mm
- Umbriatico: 423mm
- Vibo Valentia: 414mm
- Palmi: 411mm
- Scilla: 410mm
- Roccella Ionica: 410mm
- Gioiosa Ionica: 394mm
- Gioia Tauro: 393mm
- Rossano: 386mm
- Tortora: 385mm
- Monasterace: 348mm
- Ferruzzano: 324mm
- Tropea: 317mm
- Trebisacce: 315mm
- Roseto Capo Spulico: 308mm
- Melito Porto Salvo: 275mm
- Sibari: 266mm
- Reggio Calabria: 255mm
- Capo Spartivento: 244mm
- Crotone: 239mm
Tutti i dati sopra citati provengono direttamente dai rilevamenti della rete ufficiale Arpacal, il sistema di monitoraggio capillare della Protezione Civile della Regione Calabria. Si tratta di numeri certificati e incontestabili che confermano scientificamente la portata storica e l’eccezionalità assoluta di questo surplus pluviometrico senza precedenti.
Considerazioni climatologiche finali sull’anomalia calabrese
È evidente che ci troviamo di fronte a un cambio di passo della natura che richiede una nuova interpretazione degli schemi climatologici regionali. Mentre in passato si discuteva della progressiva desertificazione, i dati odierni ci costringono a parlare di un’abbondanza idrica senza eguali. La capacità del territorio di assorbire e gestire questa mole d’acqua sarà la vera sfida dei prossimi mesi, ma dal punto di vista puramente meteorologico, l’inizio del 2026 ha già sancito un record che rimarrà imbattuto per decenni. La Calabria è oggi, a tutti gli effetti, la regione più piovosa e rigogliosa dell’intero bacino del Mediterraneo.