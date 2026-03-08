Maltempo Lazio, forte temporale con grandine a Roma: strade imbiancate, traffico in tilt | FOTO e VIDEO

La giornata di domenica 8 marzo segna l’inizio di una fase di forte instabilità atmosferica che sta colpendo con particolare violenza le zone interne del Paese. Le dinamiche meteorologiche in atto mostrano un’atmosfera turbolenta dove il riscaldamento diurno, seppur ancora contenuto dalla stagione, funge da innesco per imponenti sistemi temporaleschi che si sviluppano lungo l’intera dorsale appenninica, estendendosi dalla Liguria fino alla Sicilia. L’esempio perfetto è quanto accaduto a Roma, colpita nel primo pomeriggio da un violento temporale che ha causato anche un’intensa grandinata in centro e in diversi quartieri della Capitale, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo.

La grandine ha imbiancato strade e davanzali in un evento breve ma intenso che ha creato anche disagi alla viabilità. Si registrano, infatti, strade allagate, oltre a code e rallentamenti. L’improvviso maltempo, inoltre, ha scatenato il fuggi fuggi tra i passanti che affollavano le vie del centro.

Più rilevanti le piogge che sono cadute nella zona dei Castelli Romani, dove segnaliamo 20mm a Vivaro e 14mm a Rocca Priora. Sempre ai Castelli Romani, un’intensa grandinata ha colpito anche Velletri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.