Maltempo Lazio: forte temporale nel Frusinate, colpiti anche i Prenestini

L’instabilità pomeridiana che in questi giorni caratterizza il Centro-Sud è responsabile del forte temporale in atto tra Colleferro e Anagni, in provincia di Frosinone. Colpita anche l’A1. Accumuli più importanti sui Monti Prenestini, specie a nord. In zona, spiccano i 12mm di pioggia caduti a Paliano mentre si registrano anche 11mm di Fiuggi. Forti piogge hanno colpito anche la zona dei Castelli Romani, come indicano i 15mm caduti a Rocca di Papa.

