Maltempo Lazio, forti temporali nel Braccianese: forti piogge e grandine

Altra giornata, altro round di temporali pomeridiani al Centro-Sud, in particolare nel Lazio, dopo i fenomeni dei giorni scorsi, iniziati con la violenta grandinata di domenica 8 marzo a Roma. Oggi è ancora particolarmente colpita la provincia di Roma, nello specifico la zona del Lago di Bracciano, dove un forte temporale sta scatenando forti piogge, tuoni come bombe e grandinate. A Manziana, si registrano 34mm di pioggia. Altri forti temporali sono in atto nella zona tra Monterotondo, Fonte Nuova e Colleverde, a nord-est di Roma.

Non piove a Roma, ma la temperatura è in calo, anche per le raffiche di vento forte che generano i temporali che circondano la Capitale. Da +20°C si è passati a +15°C, e la temperatura continua a diminuire.

