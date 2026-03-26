Maltempo Lazio: grandine e pioggia a Roma, mareggiata a Ostia e traffico in tilt

Dalla notte, pioggia e grandine, accompagnate da forti raffiche di vento, hanno messo in crisi la viabilità di Roma. Numerose strade si sono allagate, diversi alberi sono caduti e, a Ostia, una violenta mareggiata ha provocato il crollo della Venere dei Pescatori, simbolo del litorale e ben visibile dal lungomare Paolo Toscanelli. In diversi punti della costa l’acqua ha raggiunto le strutture balneari, arrivando fino alle verande e circondando alcune cabine. A Fregene, sebbene oltre 800 metri del litorale Sud siano protetti dalla diga soffolta già completata, restano preoccupazioni per la zona centrale, da tempo interessata da fenomeni di erosione e in attesa del proseguimento dei lavori di difesa. Sotto monitoraggio anche gli stabilimenti di Focene e Ostia, già da tempo esposti agli effetti dell’erosione costiera. Intanto, la mareggiata continua a depositare su spiagge e scogliere nuovi rifiuti, tronchi e detriti, che si aggiungono a quelli accumulati durante le precedenti ondate di maltempo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.