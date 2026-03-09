Maltempo Lazio, iniziano i temporali pomeridiani: forte rovescio a Roma, colpito anche il Viterbese

Continua l’instabilità sull’Italia con un’atmosfera che favorisce lo sviluppo di temporali pomeridiani. Il riscaldamento diurno, seppur ancora contenuto dalla stagione, funge da innesco per imponenti sistemi temporaleschi che si sviluppano lungo l’intera dorsale appenninica in questi giorni. Anche oggi Roma è stata colpita, anche se i fenomeni sono meno intensi rispetto a quelli di ieri, quando un’intensa grandinata si è abbattuta soprattutto sui settori centrali della città. Un nuovo rovescio è in atto in questo momento sul centro di Roma. Altri forti temporali sono in atto nel Viterbese, dove sono caduti già 13mm di pioggia sul capoluogo di provincia, 8mm a Gradoli, 6mm a Capodimonte.

