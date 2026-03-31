Maltempo Lazio: raffiche di vento abbattono alberi, colpita una coppia a Sora

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nella serata il Lazio, causando diversi danni e momenti di paura. Nel centro di Sora, un albero è stato sradicato dalle forti raffiche di vento ed è improvvisamente crollato su un’auto in transito lungo viale San Domenico. A bordo del veicolo viaggiava una giovane coppia: lui di 30 anni, lei di 27. Il tronco ha sfondato il parabrezza, provocando il ferimento, fortunatamente lieve, di entrambi. L’impatto ha generato grande apprensione tra i presenti, con immediata richiesta di soccorsi. Nonostante la violenza dell’accaduto, le condizioni dei due fidanzati non sono risultate gravi, ma hanno comunque richiesto accertamenti medici in ospedale.

Intervento dei soccorsi e messa in sicurezza delle strade

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di trasportarli al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Sora. I due sono stati classificati in codice giallo, segno di condizioni non critiche ma comunque da monitorare. Parallelamente, i Vigili del Fuoco hanno lavorato per rimuovere il tronco e mettere in sicurezza la carreggiata, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Le operazioni si sono protratte per diverso tempo, anche a causa della presenza di altri detriti e della necessità di verificare la stabilità di alberi e strutture nelle immediate vicinanze. Il vento, infatti, ha continuato a soffiare con intensità rendendo più complesse le attività di emergenza.

Disagi diffusi tra Pescosolido e altri comuni della provincia

La situazione critica non si è limitata alla sola Sora. Anche nei territori limitrofi si sono registrati numerosi disagi, con alberi abbattuti e pali telefonici caduti. A Pescosolido, il vento ha creato particolari difficoltà, spingendo il sindaco ad attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. I volontari sono stati mobilitati per fronteggiare le emergenze e monitorare le situazioni più a rischio. Le condizioni meteo avverse hanno richiesto un coordinamento costante tra le autorità locali e le squadre operative, impegnate nel ripristino della viabilità e nella prevenzione di ulteriori danni.

Scuole chiuse in diversi centri del Frusinate

In via precauzionale, diversi sindaci della provincia di Frosinone hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata successiva. A Veroli, il primo cittadino ha disposto la sospensione delle attività didattiche dopo che il vento ha abbattuto diversi alberi anche sul territorio comunale. Analoga decisione è stata presa nei comuni di Alatri, Collepardo, Vico nel Lazio e Guarcino. Le amministrazioni locali hanno preferito adottare misure preventive per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo e della completa messa in sicurezza delle aree interessate.

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